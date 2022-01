Deutschland: 2G Plus und Streit um Impfpflicht

In Deutschland zeichnet sich eine Verschärfung der Zugangsbeschränkungen in der Gastronomie ab. Wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstagabend im TV-Sender RTL sagte, sollen doppelt Geimpfte nur noch mit einem Test in Lokale dürfen (2G Plus). Unterdessen äußerte sich der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in Deutschland, Andreas Gassen, zu einer allgemeinen Impfpflicht: Er hält davon nichts ...