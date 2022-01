Fallender Baum traf fliehenden Forstarbeiter

Ein 46-Jähriger aus Ottnang am Hausruck und sein 33-jähriger Angestellter aus Atzbach waren am Freitag in einem Waldgebiet in Ottnang mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei schnitten sie mehrere Bäume um, wobei einer mit den Ästen bei einem anderen hängen und schräg im Schnittbereich zum Liegen kam.