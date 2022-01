„Durchseuchung bei Kindern hat einen hohen Preis“

Kleinkinderimpfung in wenigen Monaten?

„Ich rechne damit, dass in rund zwei Monaten die Impfung auch für die unter Fünfjährigen zugelassen wird. Bis dahin müssen wir die Kinder bestmöglich schützen“, spricht er sich etwa dafür aus, dass nur noch geimpftes Personal an Schulen und Kindergärten eingesetzt wird. Zudem fordert der Kinderarzt, dass die städtischen Impfstellen ab sofort auch damit starten, Kleinkinder unter fünf aus der Risikogruppe zu impfen. Der niedergelassene Bereich stößt bei Off-Label-Kleinkinderimpfungen bereits an seine Kapazitätsgrenzen.