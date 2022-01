Wien bei Kinderimpfung im europäischen Spitzenfeld

Omikron-Infektionswelle erfasst unser Land

Eine heftige Welle wird auch in Österreich erwartet, wo am Montag die Schulen öffnen. Diese kündigt sich bereits deutlich an. Wurden in Wien am Montag 871 positive Corona-Testungen gemeldet, waren es am Dienstag bereits 1589. 80 Prozent davon sind Omikron-Fälle.