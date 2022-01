Impfstraßen-Ärzte verweigern Kindern Corona-Stich

Erwachsenenimpfstoff in reduzierter Dosis

In allen anderen Impfstraßen (Ausnahme Checkboxen) liegt der Erwachsenenimpfstoff von Pfizer bereit. Jugendliche sollen dort - ohne Anmeldung - eine reduzierte Dosis erhalten, wie es heißt. Allerdings nur, wenn der Mediziner das will.