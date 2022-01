Jeden zweiten Tag rückte Schärdinger Feuerwehr aus

Wie in allen Bereichen, hat auch im Feuerwehrwesen die Coronakrise die größte Herausforderung im Jahr 2021 dargestellt. „Es galt den Einsatzbetrieb immer aufrecht zu halten, was uns glücklicherweise gelungen ist. Es waren immer schwierige Entscheidungen - welche Tätigkeiten sind unerlässlich und systemrelevant und welche Punkte können wie gesichert abgehalten oder verschoben werden“, so Feuerwehrkommandant Markus Furtner. Zehn Einsätze hatten mit der Bewältigung der Coronakrise zu tun, es waren hauptsächlich Transportaufgaben, aber auch die Unterstützung bei der Impfstraße.