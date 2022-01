Handel will Kunden jetzt „Bändchen“ verpassen

Für den Handelsverband ist eine machbare Umsetzung wichtig, „ohne unverschuldet hohe Strafen zu riskieren und ohne durch Eingangskontrollen ,das Kind mit dem Bade auszuschütten‘, bevor eine Kundenbeziehung überhaupt entstehen kann, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Die Freiheitliche Wirtschaft kritisiert hingegen „völlig sinnlose 2G-Schikanen“ und dass die Betriebe nun auch noch für die Bundesregierung „den Sheriff spielen“ müssen, so der Bundesobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler, in einer Aussendung.