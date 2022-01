Unruhen, Tote: Kasachstan bittet Russland um Hilfe

Mindestens acht Tote

Die zentralasiatische Republik Kasachstan ist durch gewaltsame Proteste gegen hohe Gaspreise in eine tiefe Krise gestürzt worden. Am Mittwoch trat die Regierung zurück. In dem autoritär geführten Land wurde der Ausnahmezustand verhängt. In der Wirtschaftsmetropole Almaty kam es zu Krawallen, öffentliche Gebäude wurden gestürmt und das Rathaus in Brand gesetzt. Mindestens acht Sicherheitskräfte wurde bei den Ausschreitungen getötet. 317 weitere seien verletzt worden.