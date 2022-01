Das Comeback der „Eiszeit“

Die Natur ist ein meisterhafter Baumeister

Manchmal sieht man zu dieser Jahreszeit in der Früh auch eine weiße Reifschicht auf den noch aus dem Schnee ragenden Pflanzen. Diese entsteht aus dem Zusammenspiel von klarer Luft und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Feste Gegenstände kühlen schneller aus als die Luft um sie herum. Wenn dann die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit auf diese festen Gegenstände trifft, geht das Wasser vom gasförmigen in den festen Zustand über und so entsteht eine Reifschicht aus Eiskristallen. Bei wärmeren Temperaturen würde sich Tau bilden. Es gibt auch noch den Raureif, für den eine höhere Luftfeuchtigkeit (etwa durch Nebel) sowie Temperaturen unter minus acht Grad nötig sind. Eisblumen gehören in diese Kategorie, genauso jene bizarren Gebilde, die wie weiße Dornen an Zweigen wachsen.