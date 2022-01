2G: Kontrollpflicht im Handel wird eingeführt

Ab der kommenden Woche werde der Kontrolldruck in den Betrieben und im Handel verstärkt, so Nehammer, der in diesem Zusammenhang auch von einer Erhöhung bei der Zahl der Schwerpunktaktionen sprach. Der Handel steht ab dem 11. Jänner - und damit erstmals in dieser Pandemie - in der Pflicht, 2G-Kontrollen bei den Kunden durchzuführen - am Eingang zum Geschäft oder spätestens beim Bezahlen, hieß es.