Fast 9000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

In fünf Bundesländern wurden Neuinfektionen im vierstelligen Bereich gemeldet. Die meisten neuen Fälle gab es in Wien mit 2223, gefolgt von 1294 in Niederösterreich, 1235 in Salzburg, 1200 in Tirol und 1166 in Oberösterreich. Die Steiermark meldete 796 Neuinfizierte, Kärnten 435, Vorarlberg 362 und das Burgenland 142.