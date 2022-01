Hofreitschule: Marihart gibt Aufsichtsrats-Amt ab

Johann Marihart, der Aufsichtsratsvorsitzende der Spanischen Hofreitschule in Wien, stellt sein Amt zur Verfügung, wie Donnerstagfrüh in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Erst am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft Wien ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue gegen Marihart eingeleitet. Er soll auf Kosten der Hofreitschule einen Lipizzaner-Hengst seiner Tochter zureiten haben lassen. Marihart weist die gegen ihn gerichteten Vorwürfe scharf zurück.