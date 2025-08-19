Nach Corona-Flaute: Aufwind für Flughafen Wien

Erstes Halbjahr brachte mehr Passagiere

Die Zahl der Passagiere in Wien/Schwechat legte um 2,4 Prozent auf 14,7 Millionen zu. Insgesamt sei das erste Halbjahr zufriedenstellend verlaufen. „Die positive Passagierentwicklung der vergangenen Perioden hat sich auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, wenn gleich – wie erwartet – abgeschwächt fortgesetzt“, so der Flughafen. Die Flugbewegungen legten um drei Prozent auf 112.956 Starts und Landungen zu. Insbesondere Destinationen in Fernost verzeichneten mit einem Zuwachs von 32,5 Prozent ein überdurchschnittliches Plus. Das Cargovolumen stieg laut Firmenangaben um 9,1 Prozent auf 154.001 Tonnen.