Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Halbjahres-Bilanz

Nach Corona-Flaute: Aufwind für Flughafen Wien

Wien: Wirtschaft
19.08.2025 09:49
Der Flughafen Wien/Schwechat verdiente gut im ersten Halbjahr 2025.
Der Flughafen Wien/Schwechat verdiente gut im ersten Halbjahr 2025.(Bild: P. Huber)

Die Corona-Krise traf die Luftfahrt hart –  das spiegelte sich auch in den Umsatzzahlen wider. Jetzt boomt das Reisen wieder so richtig. Der Flughafen Wien verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 so viele Passagiere wie vor der Pandemie und konnte seinen Umsatz um 6,2 Prozent steigern.

0 Kommentare

Der Flughafen Wien hat im ersten Halbjahr 2025 gut verdient. Der Konzerngewinn legte um 6,2 Prozent auf 115,1 Mio. Euro zu, das Betriebsergebnis (EBIT) um 5,3 Prozent auf 146,1 Mio. Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag der Zuwachs bei 3,3 Prozent auf 211,7 Mio. Euro, der Umsatz erhöhte sich um 7,4 Prozent auf 524,4 Mio. Euro. Die Zahl der Beschäftigten reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 5.412, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Erstes Halbjahr brachte mehr Passagiere
Die Zahl der Passagiere in Wien/Schwechat legte um 2,4 Prozent auf 14,7 Millionen zu. Insgesamt sei das erste Halbjahr zufriedenstellend verlaufen. „Die positive Passagierentwicklung der vergangenen Perioden hat sich auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, wenn gleich – wie erwartet – abgeschwächt fortgesetzt“, so der Flughafen. Die Flugbewegungen legten um drei Prozent auf 112.956 Starts und Landungen zu. Insbesondere Destinationen in Fernost verzeichneten mit einem Zuwachs von 32,5 Prozent ein überdurchschnittliches Plus. Das Cargovolumen stieg laut Firmenangaben um 9,1 Prozent auf 154.001 Tonnen.

Lesen Sie auch:
Im ersten Halbjahr konnte ein Anstieg bei der Zahl der Fluggäste am Airport Wien verzeichnet ...
Im ersten Halbjahr
Airport Wien: Zahl der Fluggäste erneut gestiegen
15.07.2025

Ausblick bestätigt: Nettoergebnis von 230 Mio. Euro
Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt. Der Umsatz werde bei rund 1,08 Mrd. Euro erwartet, das EBITDA bei ca. 440 Mio. Euro und das Nettoergebnis vor Minderheiten bei rund 230 Mio. Euro. Die Investitionen sollen etwa 300 Mio. Euro betragen. „Wobei alle Vorhaben aus Cashflow und Rücklagen finanziert werden“, betonte der Flughafen Wien.

Der Flughafen konnte sein Konzernergebnis um 6,2 Prozent steigern.
Der Flughafen konnte sein Konzernergebnis um 6,2 Prozent steigern.(Bild: AP/APA)

Drohende Belastungen ab 2026
Für 2026 zeichneten sich jedoch bereits gewisse Belastungsfaktoren ab. „Aufgrund des Auslaufens der Covid-19-Sonderregelung werden die Flughafenentgelte ab 1.1.2026 wieder nach der gesetzlichen Formel ermittelt. Das bewirkt für 2026 eine voraussichtliche Absenkung des Passagiertarifs um rund 4,6 Prozent, die Landegebühren sinken um rund 2,15 Prozent“, rechnete der Flughafen in einer Aussendung vor.

Juli brachte weniger Passagiere als der des Vorjahres
Im zweiten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 298,6 Mio. Euro zu. Das EBIT lag bei 97,4 Mio. Euro. Die EBITA-Marge betrug 32,6 Prozent, nach 33,2 Prozent im Vorjahresquartal. Im Juli 2025 verzeichnete der Flughafen Wien inklusive seiner Auslandsbeteiligungen Flughafen Malta und Flughafen Košice insgesamt 4.451.623 Passagiere – im Juli 2024 sind es nur 4.406.802 Passagiere gewesen. Der Standort Flughafen Wien registrierte im Juli 3.283.706 Reisende. Damit befand sich das Passagieraufkommen leicht unter dem des Vorjahresmonats.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
14° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
13° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
12° / 27°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
180.031 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
146.553 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
140.945 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3000 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Wien: Wirtschaft
Halbjahres-Bilanz
Nach Corona-Flaute: Aufwind für Flughafen Wien
Krone Plus Logo
„Krone“ auf Baustelle
Wird die Stadtstraße Aspern rechtzeitig fertig?
Kasperl der Woche
Anschauen nur auf eigene Gefahr
Szene atmet auf
Comeback für beliebte Wiener Open-Air-Bühne
Krone Plus Logo
„Krone“-Bädertest
„Hier gibt es weder Schlägereien noch Streit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf