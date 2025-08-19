WAC-Neuzugang packte Omonia einst beim Krawattl

Omonia Nikosia beim Krawattl packen – das will der WAC freilich am Donnerstag! Der 21-fache zypriotische Meister kommt im Conference-League-Play-off-Hinspiel ins Wörthersee-Stadion und einer, der die Insel-Kicker schon mal beim Krawattl gepackt hat, ist Wolfsbergs Neo-Regisseur Donis Avdijaj!