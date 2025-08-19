Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Fällt verletzt aus

WAC-Neuzugang packte Omonia einst beim Krawattl

Kärnten
19.08.2025 18:29
Donis Avdijaj hat mit Omonia Nikosia noch eine Rechnung offen.
Donis Avdijaj hat mit Omonia Nikosia noch eine Rechnung offen.(Bild: Pessentheiner Florian)

WAC-Ass Donis Avdijaj hat ein halbes Jahr in Zypern gekickt. Mit Omonia Nikosia – dem Gegner der Lavanttaler im Play-off zur Conference League – hat er noch eine Rechnung offen. Zumindest das Hinspiel verpasst der 28-Jährige jedoch verletzungsbedingt.

0 Kommentare

Omonia Nikosia beim Krawattl packen – das will der WAC freilich am Donnerstag! Der 21-fache zypriotische Meister kommt im Conference-League-Play-off-Hinspiel ins Wörthersee-Stadion und einer, der die Insel-Kicker schon mal beim Krawattl gepackt hat, ist Wolfsbergs Neo-Regisseur Donis Avdijaj!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
203.044 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
172.055 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.993 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3091 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Fällt verletzt aus
WAC-Neuzugang packte Omonia einst beim Krawattl
Tragischer Unfall
Kärntner bei Arbeit auf Gleisen vom Zug erfasst
Gesunder Eisgenuss
Luftige Geheimnisse zum weltweiten Softeistag
Steirer (38) ertrunken
Sturz von Dinner-Insel: Ermittlungen gegen Inhaber
Wallaby in Osttirol
Ausgebüxt: Ortschef kam Känguru „Jecki“ abhanden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf