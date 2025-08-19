WAC-Neuzugang packte Omonia einst beim Krawattl

Ex-Weltmeister aus USA abgeschoben und inhaftiert!
„Sicherheitsbedrohung“
WAC-Ass Donis Avdijaj hat ein halbes Jahr in Zypern gekickt. Mit Omonia Nikosia – dem Gegner der Lavanttaler im Play-off zur Conference League – hat er noch eine Rechnung offen. Zumindest das Hinspiel verpasst der 28-Jährige jedoch verletzungsbedingt.
Omonia Nikosia beim Krawattl packen – das will der WAC freilich am Donnerstag! Der 21-fache zypriotische Meister kommt im Conference-League-Play-off-Hinspiel ins Wörthersee-Stadion und einer, der die Insel-Kicker schon mal beim Krawattl gepackt hat, ist Wolfsbergs Neo-Regisseur Donis Avdijaj!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.