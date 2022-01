„Einen Teil der Gesellschaft haben wir verloren“

„Krone“: 29 Prozent in der Gruppe der 25- bis 34-jährigen Menschen sind derzeit weder geimpft noch genesen. Was sagen Sie zu dieser Zahl?

Tristan Horx: Als Generationsforscher erstaunt einen nicht vieles, aber diese hohe Zahl überrascht mich wirklich. Vermutlich auch, weil ich selbst Teil dieser Altersgruppe bin. Daher ist es auch eine Projektion von sich selbst. Man würde es sich wünschen, dass die eigene Generation nicht so ist. Vor allem, weil man ja immer von sich selbst auf andere schließt. Obwohl das in unserer individualisierten Gesellschaft so gut wie gar nicht mehr möglich ist. Doch gerade in unserer Altersgruppe gibt es sehr fragmentierte Milieus, die speziell im Netz sehr schnell eine eigene Gruppe finden und in einer endlosen Schleife verlaufen. Und ich glaube, das muss da passiert sein.