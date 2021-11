Wenn das Thema Impfen zum Familienstreit führt

Diskussionen sind möglich

Damit sende man, so Breitwieser, aus, dass man den anderen, seine Angst und seine Zweifel verstehen will. „Die eigene Haltung sollte immer dem anderen zugewandt bleiben. Dann darf es auch einmal eine heiße Diskussion geben.“ Werde die Stimmung zu aggressiv, helfe es, in einen anderen Raum zu gehen und tief durchzuatmen. Auch bei Experten, beispielsweise bei der Telefonseelsorge (Notruf 142), kann man Rat suchen.