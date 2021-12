Impfen: Wo Österreich Vorbild ist, wo Nachzügler

Noch diese Woche soll entschieden werden, ob Über-Zwölf-Jährige für die Booster-Impfung in Österreich freigeschaltet werden. Bisher konnten in Wien alle ab 16 und in allen anderen Bundesländern ab 18 Jahren zum dritten Stich. In Israel ist die dritte Auffrischungsimpfung ab zwölf Jahren und fünf Monate nach dem zweiten Stich bereits erlaubt.