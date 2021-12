Streit ums Impfen? So kehrt in Familien Ruhe ein

Was also tun, wenn das Thema jedes Zusammentreffen dominiert? Monika Wogrolly ist Psychotherapeutin mit Praxis in Graz und Wien. „Ich empfehle, das Familienleben von individuellen politischen Entscheidungen zu trennen“, sagt sie – auch, wenn das auf den ersten Blick schwer klingt. „Es ist normal, dass in Familienverbänden unterschiedliche politische, ideologische und religiöse Einstellungen aufeinander treffen.“