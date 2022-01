„Steinharter Penis in vier Sekunden“

In der Pandemie ist deutlich geworden, dass für manche Menschen die Grenze zwischen Fake News bzw. Alternativen Heilangeboten und wissenschaftlichen Fakten nicht klar zu ziehen ist. Spam passt sich diesem Zeitgeist an. Die erwähnte Nachricht, die mir die Kollegin weitergeleitet hat, kam vom Absender „Wissenschaftsnachrichten“. Sie versprach eine „automatische“, „steinharte“ und „zuverlässige“ Erektion in vier Sekunden - auf der Basis einer natürlichen Formel einer seltsamen Pflanze, die bei „allen“ wirkt und die auch „Wissenschaftler noch immer nicht glauben können“.