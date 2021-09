Wenn das Stehvermögen ein Fall für Profis wird

Menschen glauben zu wissen, was ein untrügliches Zeichen männlicher Lust ist: die Erektion des Penis. Logischerweise gilt dann umgekehrt: Wenn die Erektion fehlt, fehlt auch die Lust. Hausverstandslogisch so weit korrekt, sexologisch aber leider falsch. Denn Penisse erigieren mehrmals täglich, einfach so, ganz ohne sexuelle Lust. Manchmal erigieren Penisse in Stress-Situationen. Auch ohne Lust. Und manchmal erigieren sie nicht mehr, obwohl sexuelle Lust da ist.