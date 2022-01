Mehrere Kinder mit Folgeerkrankung in Spitälern

Acht Kinder sind in den vergangenen 14 Tagen in den Landeskrankenhäusern in Klagenfurt und Villach wegen der Corona-Folgeerkrankung PIMS (siehe unten) behandelt worden. Fast alle Kinder waren so schwer erkrankt, dass sie auf Intensivstation behandelt werden mussten, so Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost am Mittwoch zur APA.