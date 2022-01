„Bevölkerung wird schnellstmöglich informiert!“

Die „Krone“: Herr Weissitsch, Sie sind Strahlenschutzbeauftragter des Landes Kärnten. Wie hoch schätzen Sie das Gefahrenpotenzial durch Krško für Kärnten ein?

Rudolf Weissitsch: Es muss ganz klar festgehalten werden, dass im Routinebetrieb ein Atomkraftwerk keine Gefahr mit sich bringt. Wenn es dann aber zu einem schweren Unfall kommt, hat das Auswirkungen auf die Umwelt. Im Fall von Krško kann ich sagen, dass durch die spezielle Schutzhülle eine gewisse Sicherheit gegeben ist – das war in Tschernobyl zum Beispiel nicht der Fall. Nehmen wir an, in Krško kommt es zu einem Unfall, dann haben wir eine gewisse Vorwarnzeit.