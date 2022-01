Das ewige Leid mit dem Atomkraftwerk Krsko

Mitten auf einer Erdbebenzone errichtet

Kernreaktoren bergen von Haus aus eine Gefahr in sich, sind sich Kritiker einig. Diese Gefahr wird in Krško noch zusätzlich verstärkt, da es genau auf einer Erdbebenzone errichtet wurde. Slowenische Wissenschaftler errechneten, dass der Meiler maximal einer Erdbebenstärke von 7,0 auf der Richterskala standhalten würde. Das schwere Erdbeben im Dezember 2020 in Kroatien wies eine Stärke von 6,4 auf und war nur 85 Kilometer von Krško entfernt – also an der Belastungsgrenze.