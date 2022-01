Lob für ÖSV-Dame: „Sie hat brutal lange gekämpft“

Gallhuber ist nach der Zagreb-Dritten Katharina Liensberger, die Dritte in der Slalomwertung ist, und Katharina Truppe (10.) derzeit drittstärkste Kraft im ÖSV-Team in dieser Disziplin (14.). In der Startliste rückte sie auf Platz 16 vor. Weiter geht es im Weltcup mit Technik-Rennen in Kranjska Gora am Wochenende. Petra Vlhova peilt nach dem am Dienstag errungenen Titel der Snow Queen bereits den fünften Saisonsieg an, erste Jägerin ist erneut Killington-Siegerin Mikaela Shiffrin, die sich als Zagreb-Zweite nach Corona-Infektion eindrucksvoll zurückmeldete.