Viele Skischulen in Tirol für strenge Regeln offen

Weil einige, vor allem ausländische Skilehrer, noch nicht geboostert wurden, will das Land in Abstimmung mit dem Tiroler Landesskilehrerverband den dritten Stich vorantreiben und gab zudem die Empfehlung aus, für alle Skilehrer 2G+ umzusetzen. „Unsere Skilehrer testen sich sowieso selber regelmäßig und auch freiwillig mit PCR-Tests mehrmals pro Woche“, erklärt Marian Schreder, Leiter der Skischule Lienzer Dolomiten. Damit wolle man einfach auf der sicheren Seite sein. Bis jetzt habe es keine Probleme gegeben. „Wir haben auch in unseren Räumlichkeiten zu den zusätzlich vom Gesetz her geltenden Regeln strenge Maßnahmen“, betont der Osttiroler, dessen Skischule derzeit „gut gebucht“ sei. 25 Skilehrer stehen im Einsatz. „Im Vergleich zu vor der Pandemie sind das um rund die Hälfte weniger.“