Über 100 Skilehrer derzeit mit Corona infiziert

Aber auch in Mayrhofen soll es zumindest in zwei Skischulen mehrere Infizierte geben. „Von einem Cluster kann man bei uns derzeit wohl noch nicht sprechen“, meinte die Leiterin einer Skischule am Montagvormittag. Es gäbe im Moment zwei bestätigte Fälle – doch andere Skilehrer würden noch auf ihre Ergebnisse warten oder befanden sich gerade am Weg zur Teststation. „Die gebuchten Skikurse finden alle regulär statt. Aber ich weiß nicht, wie es morgen ausschaut“, so die ehrliche Antwort. Betroffen seien nur Skilehrer, die im Skilehrerhaus nächtigen. „Das System wird früher oder später wie ein Kartenhaus zusammenfallen“, glaubt die Skischul-Leiterin.