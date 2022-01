Nach Skilehrer-Cluster in Tirol reagiert das Land

Wie berichtet, kam es sowohl in Kirchberg als auch in St. Anton am Arlberg zu Corona-Clustern. In Kirchberg sind bei zwei Skischulen 24 Lehrer betroffen, in St. Anton eine Skischule mit 21 Lehrern. Um weitere Cluster zu vermeiden, soll das Angebot der dritten Impfung „seitens des Skilehrerverbandes nochmals explizit an die Skischulen kommuniziert werden“, so das Land.