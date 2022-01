Unfalllenker wartete neben Wrack auf Notarzt

Der 39-Jährige fuhr am Dienstag mit seinem Pkw auf der B142 in der Gemeinde Helpfau-Uttendorf von Uttendorf kommend in Richtung Mauerkirchen. Dabei kam er in der Ortschaft Reichsdorf mit dem Fahrzeug in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und nach etwa 50 Metern seitlich zum Liegen.