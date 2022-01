Pinzgauer Prominenz auf Demo

In Saalbach-Hinterglemm sorgt ein Handy-Foto für ordentlich Wirbel. Es zeigt drei Saalbacher, die gemeinsam freundlich in die Linse grinsen – auf einer Anti-Corona-Demo in Wien. Pikant: Alle drei sind in Saalbach keine Unbekannten. Eine ist ausgerechnet die Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbahnen.