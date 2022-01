Ein Kalender für das Jahr 2022

Ein Schatz aus der Vergangenheit

Aus Papier und ein überliefertes Stück Tradition ist der Alte Bauernkalender, der von der Druckerei Leykam in Werndorf erzeugt wird. „Aufgrund seiner Abbildungen, den Mandln, erhielt er im Volksmund den Namen Mandlkalender. Er war einer der ersten Druckerzeugnisse überhaupt und wird seit 1706 produziert“, erzählt Heinz Selmeister. In all der Zeit hat sich das Erscheinungsbild mit den drei wackeren Bauern nie wirklich verändert. „Kontinuität ist das Motto. Daher sind die Symbole zu 99 Prozent noch wie vor 200 Jahren.“ Es ginge um den Charme, den der Volkskulturkalender besitzt und mit seiner authentischen Gestaltung viele Generationen begleitet hat. Auch an Auslandsösterreicher in New York oder Sydney würde Selmeister den Mandlkalender verschicken. „Für das Heimatgefühl“, wie er sagt. Während er heute als eine Art Schatz aus der Vergangenheit betrachtet wird, war er früher oft das einzige Buch, das jährlich Hausbewohner immer wieder erreichte und vor allem für die Ernte überlebensnotwendig. Überleben wird der Mandlkalender in seiner ursprünglichen Form noch länger, denn „die Digitalisierung muss sein, aber die analoge Tradition darf auch sein“, ist sich Selmeister sicher.