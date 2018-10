Tausende Migranten am Rückweg nach Honduras

Nach tagelanger Belagerung der mexikanischer Grenze haben Tausende Migranten aus Honduras offenbar aufgegeben. Nach Angaben der Regierung Guatemalas befinden sich derzeit wieder rund 2000 Honduraner auf dem Weg zurück in ihre Heimat. Weitere 500 sollten am Samstag (Ortszeit) in Bussen zurückgebracht werden, wie der guatemaltekische Präsident Jimmy Morales sagte. Während die mexikanischen Behörden Dutzende Frauen und Kinder ins Land gelassen und in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht haben, harren nach wie vor zahlreiche Menschen im Grenzgebiet aus, um doch noch einen Weg nach Mexiko und anschließend weiter in die USA zu finden.