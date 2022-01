„Ich möchte richtig aggressiven Fußball sehen“

„Es war die Energie, die wir bei Ludovic in den Gesprächen gespürt haben. Unser Gefühl ist, dass er die Menschen erreicht. Das ist etwas, was wir in unserer aktuellen Situation besonders brauchen. Wir sind davon überzeugt, dass es Ludovic gelingen wird alle ins Boot zu holen, um durch diese raue See im Frühjahr zu kommen“, fasst SCRA Geschäftsführer Christoph Längle am Dienstag bei der offiziellen Vorstellung des Neo-Coaches zusammen.