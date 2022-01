„Werde alles geben, um die Nummer eins zu werden“

Keine Perspektive in Middlesbrough

Dass der Vorarlberger Torhüter beim FC Middlesbrough keine Zukunft hat, ist kein Geheimnis. Weil Ex-„Boro“-Coach Neil Warnock unmissverständlich klar machte, dass Dejan unter ihm keine Chance bekommen wird, schloss sich der 1,96 m Keeper Anfang 2021 leihweise den „Kiezkickern“ an und hatte als Stammtorhüter und sicherer Rückhalt in der Folge entscheidenden Anteil an einer herausragenden Rückrunde des FC St. Pauli. Mit dem zeitlich befristeten Wechsel in die Hansestadt in der Rückrunde 2020/21 verband der Feldkircher die Hoffnung auf den Absprung vom FC Middlesbrough - wo sein Vertrag noch bis zum Sommer 2023 läuft. Diese blieb jedoch unerfüllt.