Kein Ermittlungsverfahren gegen HG Lab Truck

Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) hat entschieden, in der Tiroler Causa HG Lab Truck kein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Es wurde geprüft, ob hinsichtlich der Durchführung von PCR-Tests in Tirol schwerer Betrug vorliegt. Dr. Ralf Herwig, Urologe und einer der beiden Gründer der Firma HG Pharma samt HG Lab Truck, versicherte bereits im Juni im Interview mit der „Tiroler Krone“, dass bei der Abwicklung von PCR-Tests in Tirol alles korrekt abgelaufen sei.