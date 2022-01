Eine Serie von mutwilligen Sprengungen

Doch falsche Verwendung kann auch bei in Österreich gekauften Böllern und Raketen Lebensgefahr bedeuten, oder zumindest schwere Verletzungen nach sich ziehen. Verletzt wurde bei den in Kärnten gezündeten Böllern zum Glück niemand. Los gegangen sind die Vandalenakte bereits Tage vor dem Jahreswechsel, als in Klagenfurt-Welzenegg und in Techelsberg zwei Telefonzellen in die Luft gejagt wurden. Die Detonationen waren so gewaltig, dass einzelne Teile 40 Meter durch die Luft flogen.