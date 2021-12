Zwei Telefonzellen in einer Nacht gesprengt

Gleich zwei Telefonhäuschen wurden in der Nacht auf Mittwoch in Kärnten gesprengt. In Klagenfurt ist eine Kabine in der Nähe einer Volksschule in die Luft geflogen, in Töschling bei Techelsberg wurden Teile einer Telefonzelle sogar bis zu vierzig Meter weit weggeschleudert. Erst vor einem Monat war in Ebenthal eine Telefonzelle gesprengt worden. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.