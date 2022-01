13.000 Mitarbeiter im Gesundheitsbereich infiziert

Über 68.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Italien 68.052 neue Corona-Fälle gemeldet. Hinzu gab es 140 Todesopfer, die auf das Virus zurückzuführen sind, so das italienische Gesundheitsministerium am Montag. Zum Vergleich: Am Sonntag waren 61.046 neue Fälle und 133 Todesopfer verzeichnet worden.