Für den guten Zweck: Erster Christbaumweitwurf

Wettbewerb

In Maria Saal wird diese trockene Aufgabe heuer erstmals mit Spannung und Wettbewerbsgeist gespickt. Organisiert wird dies von Karsten Steiner, dem 2. Vizebürgermeister der Gemeinde, die in Kooperation mit dem Entsorgungsbetrieb für jeden am 5., 7. oder 8. Jänner weggeworfenen Christbaum einen Euro an den Marienhof spendet. Das Geld kommt den beeinträchtigten Menschen zugute, die in der Sozialeinrichtung betreut werden.