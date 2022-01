„Geheimwaffe“ Herzogin Kate feiert 40. Geburtstag

Einst war Catherine Middleton vor allem eine Stil-Ikone, deren Look weltweit begeistert, und „Frau von“. Doch längst hat Herzogin Kate an Statur gewonnen, wird nicht mehr automatisch in einem Atemzug mit ihrem Ehemann Prinz William genannt. Vor ihrem 40. Geburtstag am heutigen Sonntag hat es Lob und flächendeckende Anerkennung für Auftreten und Engagement geregnet.