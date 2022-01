William & Kate: Neujahrsgruß lässt Fans ausflippen

Was für ein schöner Moment! Herzogin Kate und Prinz William haben ihre Fans auf Twitter und Instagram zum Jahreswechsel mit einem privaten Pärchen-Foto überrascht. Zu sehen sind die beiden Royals darauf dem Rücksitz der Limousine, die sie zum Premieren-Teppich von „Keine Zeit zu sterben“ brachte. Der Bond-Streifen, in dem Daniel Craig zum letzten Mal als 007 zu sehen ist, feierte im September in London seine Weltpremiere.