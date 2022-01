Rudi Anschober: Das Neue

Psychologen haben festgestellt, dass wir dann mehr Chance auf Verwirklichung unserer Wünsche haben, wenn wir uns nicht zu allgemeine und zu große Ziele vornehmen, sondern die Wende in überschaubaren und konkreten Schritten. Diese können wir besser in unseren Tagesplan einbauen, sie sind leichter umsetzbar, und im Fall des Erfolges gelingt dann die nächste Etappe schon einfacher. In diesem Sinn habe ich heute Nacht meine Neujahrswünsche angepasst. Ein Beispiel: In diesem Jahr soll keine Woche vergehen, in der ich nicht zumindest einmal Laufen gehe. Ich denke, das kann ich gut schaffen, und bald will mein Körper mehr.