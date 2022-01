Ringen um Hofburg: Was 2022 politisch alles bringt

Pünktlich zum Neujahrstag wollen wir als Sehnsucht nach der Kristallkugel wissen, was in den kommenden zwölf Monaten passiert. Am liebsten würden wir hören, dass alles besser wird. Nach einem schlimmen Pandemiejahr und großen Regierungskrisen 2021 wäre das 2022 nur ein Minimalziel. Was ist politisch im neuen Jahr zu erwarten? Eine Analyse von Peter Filzmaier.