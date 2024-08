ÖVP-Kandidat nennt Kanzler Nehammer „Blender“

Eine kleine Gemeinde aus Niederösterreich ist sei Samstag in Politiker-Kreisen in aller Munde. In der Gemeindezeitung von Michelhausen im Bezirk Tulln wollte ÖVP-Nationalrat Johann Höfinger nämlich für sich selbst und seinen Parteichef, Kanzler Karl Nehammer werben. Zumindest letzteres hat offenbar nicht so gut funktioniert.