Portugal: Hubschrauber stürzt in Fluss – vier Tote

Hubschrauber in zwei Teile zerbrochen

Zwei Leichen seien im Wrack des Hubschraubers gefunden worden, der in zwei Teile zerbrochen war, sagte der Regionalverantwortliche der Nationalen Schifffahrtsbehörde vor Journalisten. Zwei weitere Tote seien später in der Nähe des Hecks gefunden worden.