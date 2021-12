Israel: Schwangere mit Corona und Grippe infiziert

Österreichische Impfstoffhersteller warnen

Bereits Anfang Dezember hatte der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller vor solchen Doppelinfektionen gewarnt - vor allem auch bei Kindern. Daten von Erwachsenen würden zeigen, dass solche Fälle zu einem wesentlich schwereren Verlauf führen. Umso wichtiger sei es, „sich und seine Kinder gegen Influenza und gegen Covid-19 impfen zu lassen“, hieß es weiter. Doppelinfektionen sind bei Covid-19 häufig. In einer amerikanischen Metaanalyse kamen die Autoren zum Ergebnis, dass 43 Prozent der untersuchten Patienten mit SARS-CoV-2 auch eine Infektion mit einem anderen Pathogen aufwiesen. Meist komme es zu einem schlechteren Verlauf und einer erhöhten Sterblichkeit. In einer Studie aus Großbritannien vom Beginn der Pandemie wurde der Verlauf von 58 Personen mit einer Doppelinfektion mit Influenza analysiert. Es zeigte sich eine etwa doppelt so hohe Sterblichkeit.