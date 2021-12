Corona und Influenza: Warnung vor Doppelinfektion

Schon jetzt leiden noch mehr Kinder als sonst um diese Jahreszeit an Husten, Schnupfen und Fieber, teilweise besonders schwer. „Mangelnde Immunität aufgrund der Lockdowns haben zum Beispiel dazu geführt, dass viele Kinder von einer Infektion mit RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) betroffen sind. Immens gefährlich wird es, wenn es zu Doppelinfektionen mit SARS-CoV-2 kommt“, warnte der Verband am Montag. Ähnliches könnte in noch größerem Ausmaß Anfang 2022 bevorstehen - falls eine Influenza-Welle auf Covid-19 trifft.