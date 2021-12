Zwei Comebacks nach Corona und Wirbelbrüchen

Nun ist er aber wieder da – und trainierte in den vergangenen Tagen bereits fleißig auf der Kärntner Simonhöhe - wo am 14. Jänner ein Parallel-Riesentorlauf auf dem Programm steht - und in der Heimat, bevor es im neuen Jahr am 2. Jänner zum Training nach Bad Gastein geht. Sein Comeback gibt Mathies bereits am 8. Jänner: bei seinem „Heimrennen“ im Schweizer Scoul. „Das liegt zwar nur 35 Kilometer Luftlinie entfernt, mit dem Auto sind es dann aber doch fast zwei Stunden Fahrzeit“, weiß Lukas. „Ich fahre gerne in der Gegend, auch wenn es sich im Ergebnis noch nie gezeigt hat“, erinnert sich der Snowboarder und lacht. Vom Weltcup in der Schweiz geht es dann weiter nach Salzburg, wo am 11. und 12. Jänner die traditionellen Rennen in Bad Gastein am Programm stehen.