Heimisolation anstatt Weltcup-Auftakt in Russland

Denn schon im Februar steigen in Peking (Ch) die Olympischen Winterspiele - eines der großen Ziele von Mathies. „Wie gut die Vorbereitung lief, kann man erst so richtig beim ersten Wettkampf sagen. Ich schaue mir den Weltcup auf jeden Fall im Fernseher an und kann vielleicht anhand meiner Teamkollegen abschätzen, wie nah ich dran bin“, verrät der A-Kader-Athlet, der in seiner Karriere bereits einiges vorzuweisen hat - darunter ein Gesamt-Weltcup-Sieg im Jahr 2014.