Task Force will gezielt den Neusiedler See retten

2022 wird viel Neues bringen. Eines der allerwichtigsten Projekte steht aber schon fest: Das sensible Ökosystem Neusiedler See wird langfristig abgesichert. Das umfassende Konzept zur Rettung des einzigartigen Naturparadieses geht in den Endspurt. „Die Details werden schon in den nächsten Wochen abgeklärt“, heißt es.