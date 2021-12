Was war das für ein Jahr, Herr Eiselsberg?

Wie bleiben Sie selber optimistisch?

Was mich positiv stimmt, ist der Glaube an den Fortschritt und an den Erfindungsreichtum der Menschen. Ich bin mir sicher, es gibt hier irgendwo in Österreich jemanden, vielleicht ja an der JKU, der an Lösungen für die nächsten Herausforderungen bastelt. Und man selbst kann ja auch etwas bewegen. Ich versuche mich mit Dingen einzubringen, die ich derzeit als defizitär sehe: Empathie und Wertschätzung.